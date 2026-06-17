エジプト代表のフサム・ハサン監督は、2026年ワールドカップの準備中、アル・アハリとザマルクでプレーした元スターのリザ・アブド・アール氏に対して法的措置を取った。

エジプト紙『アル＝マスリー・アル＝ユーム』によると、ハッサン監督は弁護士のアシュラフ・アブド・アズィーズ氏に、アブド・アール（かつてアル・アハリや代表でチームメイト）が最近、ファラオズのコーチングスタッフを批判したことを受け、苦情を申し立て必要な措置を取るよう依頼した。

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アブドゥル・アズィーズ氏は「意図的な中傷や名誉毀損、継続的な誹謗中傷」を理由に最高メディア評議会に申し立てを行った。

同氏は「フサム・ハッサン氏への批判は個人攻撃であり、代表での成績に関する専門的な批判ではない」と続けた。

さらに同弁護士は1週間前、モハメド・ショウキ検事総長にもレザ・アブド・アール氏に関する別の苦情を申し立てていたと付け加えた。

何が起きたのか？

アブド・アール氏は、2026年W杯エジプト代表の初戦ベルギー戦（1－1）後、ハサン監督の采配を批判。特にサラーとアシュールを交代した判断を問題視し、「公平さ」を求めた。

ワールドカップ代表メンバー発表後にも、前シーズン優勝のザマレクよりアル・アハリ選手を多く選出したと批判していた。

さらに、アブド・アールはハサン監督が将来「赤い巨人」アル・アハリを率いたいと示唆し、それが選手選考の動機だと主張した。