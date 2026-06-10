ワールドカップの準備は万端？ 一番楽しみにしているのは何ですか？

ワールドカップがもうすぐ始まります。

9か月かけて物語が紡がれ、あらゆる細部が徹底的に分析されるクラブサッカーとは異なり、ワールドカップは一味違う。期間は短く、感情的であり、往々にして予測不能だ。

私は予想に固執しない。どの大会でも、予想外の物語や失望が生まれるからだ。

そこで、優勝予想はせず、私が楽しみにしているストーリーをいくつか紹介したい。

モロッコの新たな章

モロッコ人として、私の関心はまずここから始まります。

2022年の躍進は、私にとって永遠の思い出となり、世界はモロッコ、アフリカ、アラブサッカーを再評価しました。

しかし、課題は変わった。

もはやモロッコの力は知れ渡り、「ダークホース」ではない。

皮肉なことに、グループステージで最も警戒するのはスコットランドだ。試合は瞬く間に激しい肉弾戦になる。セカンドボール、空中戦、セットプレー、ロングスロー、混沌。スコット・マクトミネイのような選手は、そうした状況で真価を発揮する。

モロッコにはどの相手にも勝てる才能があるが、大会の勝敗は美しい試合よりも苦しい試合をどう乗り切るかで決まる。

モロッコ以外では、どのアフリカ勢が台頭するかにも注目している。

私はコートジボワールのメンバー構成が特に気に入っている。グループ次第では、波に乗れば勝ち進む可能性もあるだろう。

セネガルも面白い。大会後半で強豪と当たっても、走力とフィジカル、攻撃力で善戦できる。

アルジェリアは評価が難しいが、好結果を残す潜在力がある。オーストリアの激しいプレスと、その先にあるアルゼンチンが壁となるだろう。それでもグループを突破すれば脅威だ。

さらに、ワールドカップでの実績が少ないアフリカ勢の台にも注目したい。

初出場カーボベルデは、スペイン、ウルグアイ、サウジアラビアと同居し、厳しい組に入った。それでも、攻撃的なスタイルで勝ち上がってきたチームが、世界最高峰の舞台でもそのサッカーを貫けるか注目したい。

コンゴも注目だ。2025年アフリカネイションズカップでセネガルと引き分け、アルジェリアと延長戦を演じ、強豪と互角に戦えることを示した。ポルトガルが圧倒的優位だが、ウズベキスタンやコロンビアと突破を争うチャンスはある。

この3チームではガーナが最も注目に値する。イングランドがグループステージを突破するだろうが、他のグループは混戦だ。アントワーヌ・セメニョやニコ・ウィリアムズの活躍が楽しみで、トーマス・パルテイの経験はトーナメントで重要になるかもしれない。チームが機能すればガーナは決勝トーナメントに進出できる。

私はエジプトを最も応援したい。

モハメド・サラーはアフリカ屈指の選手だが、W杯での物語は未完だ。エジプトが勝利し決勝トーナメントに進めば、彼にとってこれが最後の大会になるかもしれないだけに、ふさわしい章となる。

一方、チュニジアには不安がある。彼らの道は厳しそうだ。

クリスティアーノ・ロナウドの最後のチャンス

モロッコを除けば、私が最も楽しみにしているのは、クリスティアーノ・ロナウドがワールドカップトロフィーを掲げる瞬間だ。

彼のレガシーはすでに揺るぎない。

だが、スポーツでそんな感動的な物語は滅多にない。

代表キャリアの最後に彼自身がサッカーの物語を締めくくる場面は、スポーツ史に残る結末となるだろう。

ポルトガルのミッドフィールド・オーケストラ

ロナウドが脚光を浴びる一方、私が最もワクワクするのはポルトガル代表の中盤だ。

ブルーノ・フェルナンデスは私が最も好きなプレミアリーグの選手の一人だ。

ベルナルド・シルバは同世代屈指のMF。

ヴィティーニャはすでに世界最高峰のMFだ。

ジョアン・ネヴェスもすでにエリート選手の仲間入りを果たしそうだ。

ロベルト・マルティネス監督が彼らをどう組み合わせるのか、非常に興味深い。

個々の能力は言うまでもない。

課題は、その合計を超えるチーム力を生み出すことだ。

メッシは再びそれを成し遂げられるか？

答えは「ノー」だ。

ワールドカップは一度勝つだけでも難しいのに、連続制覇はさらにハードルが高い。

それでもリオネル・メッシを早々に諦めるのは危険だ。

私たちは約20年間、「不可能」がいつか本当に不可能になると信じていた。だが結局、彼はその予想を覆してきた。

私が最も興味を持っているのは、メッシだけではない。

私が最も興味があるのは、メッシ後のアルゼンチンがどうなるかだ。

サッカー強国なら、いずれ誰もがその疑問に直面する。

そこでニコ・パスの話だ。

彼は私が最も注目する若手の一人だ。知性、創造性、技術を持ち、恐れを知らない。メッシと共に学びながら代表での地位を確立し始める彼の成長物語は、私が最も楽しみにしているものだ。

とはいえ、いまなおアルゼンチンはメッシのものだ。

しかし、この大会で別の物語が始まるかもしれない。

ネイマールにとっては最後のチャンスだ。

私にとって、ネイマールは同世代で最もメッシやロナウドに近い選手だ。

しかし、彼はキャリアの大部分を、主要な個人賞を独占した2人と争う時期と重ねた。彼らの全盛期が終わりに近づいた頃には、新世代が台頭していた。

人々は、ネイマールがいかに非凡な選手であったかを忘れがちだ。

ブラジル6度目のW杯制覇は、今大会の大きな物語になるはずだ。

イングランド代表のハリー・ケインと、ドイツ代表のトーマス・トゥヘルにも注目したい。

いつかサッカー界がケインに恩返しをする日が来るだろう。

クラブではようやく主要タイトルを手にしたが、代表での活躍は依然として欠けた一章のままだ。

イングランド代表にはいつも大きな期待がかかる。

私はジュード・ベリンガムにも注目している。

彼の才能は言うまでもないが、トーマス・トゥヘル監督の下でどのように進化するのか、その行方が気になる。

W杯では、彼が攻撃的MFとしてプレーするのか、それとも中盤でプレーするアタッカーなのかが明確になるだろう。

それでもクロアチアはまた登場する。

私は大会のたびに「今回で終わりだ」と言い聞かせる。

それでもクロアチアは必ず突破口を見つける。

ルカ・モドリッチは私の世代で最も好きなMFだ。

イヴァン・ペリシッチはインテルのレジェンドであり、私が見てきた中で最も過小評価されている大会の選手だ。

ワールドカップのたびに、クロアチアは消えると思われながら、

しかし彼らは経験と信念と実力で、その重要性を思い知らせ続ける。

芸術家たちの帰還

私は最近、サッカーと再び感情的につながることについて書いた。

その要因は、リスクを恐れず挑む選手たちの復活だった。

ラミネ・ヤマル。

ラヤン・シェルキ。

マイケル・オリゼ。

ヴィニ・ジュニオール。

彼らは課題を解決するだけでなく、試合に「瞬間」を生み出す。

サッカーには常に構造と組織が必要だ。

だが、大会が記憶に残るのは、その「魔法」があるからだ。

彼らはそんな魔法を生み出せる。

スペインはあらゆる問題を解決できるのか？

スペインは世界最強のチームかもしれない。

だが、W杯でクラブサッカーのような展開になることはまれだ。

結局、どの優勝候補も堅い守りに出くわす。

攻撃を拒むチーム。

セットプレーで決まる試合。

ミスが勝敗を分ける試合。

スペインは、ほぼすべての課題に対する答えを持っている。

ワールドカップで、その答えが試される。

歴史を追いかけて

この大会をめぐる議論の陰で、ある記録が静かに隠れていた。

ミロスラフ・クローゼのワールドカップ通算得点記録である。

長年にわたり破られることはないと考えられてきた。

しかし今大会、リオネル・メッシとキリアン・エムバペにはその記録に迫るチャンスがあり、特にエムバペが最終的に塗り替える可能性が高いと見られている。

それがこの大会を魅力的にしている。

一方、キャリア晩年のメッシはサッカー史に名を刻もうとしている。

一方、次の時代を象徴するムバッペがいる。

ワールドカップはしばしば世代交代を象徴する舞台となる。

今回の大会は、その瞬間を間近で目撃するチャンスになるかもしれない。

ハーランド、ムバッペ、そして新時代の幕開け。

どの大会でも世代交代を感じるが、今回は特にそうだ。

ハーランドには得点王になるだけの力がある。

ムバッペは依然として大会を支配する最も可能性が高い選手だ。

ヤマルはすでに未来を担う準備を進めている。

サッカーの未来は、私たちが思うより早く訪れている。

誰も予想しなかった物語

私がワールドカップで最も楽しみにしているのは、優勝チームを予想することではない。

新しい発見だ。

誰も予想していなかった選手。

誰も信じていなかった国。

誰も予想しなかった戦術。

どの大会も、予想外の物語が生まれる。

この1年でサッカーが教えてくれたことを踏まえると、それが私の大会への教訓になるだろう。

試合はいつも予想を超える。

だからこそ、私たちは見続けるのだ。



