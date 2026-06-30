ワールドカップの歴史的対決を前に、ウィサがイングランドに宣戦布告。「実力を示す時だ」。

ユアン・ウィサは世界屈指の強豪との対戦に燃えている。2026年W杯でコンゴ民主共和国はイングランドと歴史的な一戦を繰り広げる。

トーマス・トゥヘル監督率いるチームは、アトランタでの32強戦で「ヒョウ」と対戦し、ノックアウトステージに挑む。

2度目のW杯出場となるコンゴ民主共和国は、土曜日に1点ビハインドから逆転し、ウズベキスタンに3－1で勝利して3位通過。チームは初となるノックアウトステージ進出した。

予選突破を決めた2得点を挙げたニューカッスルのFWウィサは「イングランド戦は一味違う。トップ選手揃いのエリートチームとの試合なので、非常に難しい」と語った。

「でも、こういう試合は楽しみたい。イングランドのような強豪と戦えるのは光栄だ。これからが楽しみ」と続けた。

アーロン・ワン＝ビサカ、アクセル・トゥアンゼビ、ノワ・サディキらもチームを支える。

29歳の彼は昨夏、ブレントフォードから5500万ポンド（7290万ドル）でニューカッスルに移籍したが、怪我に悩まされた不本意な1年を過ごした。今回のW杯では自身の力を証明したいと意気込む。

代表戦で膝を痛め、クラブでは全大会を通じて3ゴールにとどまった。

彼は、タインサイドでの期待外れだったデビューシーズンは一時的なスランプに過ぎなかったと証明する決意だ。

彼は「だからこそ、この部屋にいる誰よりも誇りに思っている。本当に厳しい状況だった。重傷だった。早く復帰してチームに追いつきたいと思うが、それが良いことではないと分かっている」と語った。

さらに彼はこう続けた。「ニューカッスルではベストな姿を見せられなかったが、自分の実力を証明する時が必ず来ると分かっていた……そして、その時が今だ」。

「今はただ、フィジカルもメンタルも万全だと示したい。ウズベキスタン戦で自分の力を証明できることを誇りに思う」と語った。

最後にこう結んだ。「僕はサッカーのやり方を分かっている。フィジカルが整えばメンタルも落ち着き、結果は自然とついてくる」。