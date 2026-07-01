スペインは2026年W杯の有力候補だが、フランスがスウェーデンに3－0で快勝した試合はスペインメディアに懸念と称賛をもたらした。

スペイン最大スポーツ紙『マルカ』は「ワールドカップの怪物」と題し、スウェーデンに3－0で快勝したフランス代表の高さを称えた。同紙は、ディディエ・デシャン監督率いるチームが試合ごとに優勝候補としての地位を固めていると指摘した。

同紙は、フランスがもはやカウンターやスピードだけではないと強調。スウェーデン戦ではボール支配率で上回り、パス数は相手の約2倍だった。

さらに『マルカ』は、マイケル・オリシが攻撃面で果たす大きな役割を強調。スウェーデン戦で卓越したプレーを見せ、ブラッドリー・バルコラとキリアン・ムバッペの2得点をアシストした。同紙は、ディシャン監督がオリシに深い位置での自由な動きを許した采配が、フランス代表に新しい多様性をもたらしたと指摘した。

さらに、交代してもチームレベルが落ちなかった点も評価。ドゥイに代わって入ったパークーラがスムーズにフィットし、選手層の厚さを示した。

さらに同紙は、キリアン・ムバッペを新システムの最大受益者と評価。最前線での自由度が増した一方で、オリシやオスマン・デンベレとの連携も機能していると指摘した。

最も感銘を受けたのはディシャンが実現したバランスだ。攻撃的な4人を起用しながらも、連係と高い守備意識で4試合連続無失点を達成した。

同紙は、フランスが今大会で最も手強いチームだと結論づけた。スウェーデンの堅守も「レ・ブル」の前には無力だった一方、パラグアイはドイツを破った勢いで16強進出へ望みをつないだ。スペインでは、このチームを 「ワールドカップの怪物」と呼ばれるこのチームを倒し、ドイツを破ったパラグアイはベスト16進出の望みを捨てていない。

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