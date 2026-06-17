ワールドカップの思い出…サウジアラビアの元GKが現役復帰

サウジアラビア代表の元GKが、来季の現役復帰を決めた。

サウジアラビア紙『アル・リヤディヤ』によると、アル・ヒラル、アル・アハリ、アル・イッティハド、サウジアラビア代表でプレーした元GKアブドゥッラー・アル・マイウフが、1年間の休養を経て来季復帰を決めた。

2024-2025シーズンにアル・シャバブでプレーした後、昨季は無所属だったため引退説が流れていた。

しかし、同紙によると、リヤドのスポーツセンターで体力とボール感覚を取り戻す特別トレーニングを開始したという。

現在、彼は2026-2027シーズンに加入するクラブを決めるため、複数のオファーを検討中だ。

この決断は、2026年米・加・墨開催のW杯でサウジ代表アル・オワイスが活躍した時期と重なる。彼は初戦ウルグアイ戦で9セーブを記録し、1－1の引き分けに貢献した。

アル＝マイウフは39歳。2018年ロシアW杯にも出場し、開催国ロシア戦（0-5）に1試合だけ出場した。

アル＝マイウフはアル・ヒラルのユース出身で、2004～2007年にトップチームでプレーした後アル・アハリへ移籍。2016年にアル・ヒラルに復帰し2023年まで過ごし、その後アル・イッティハドとアル・シャバブで各1シーズンずつプレーして現時点のキャリアをまとめた。