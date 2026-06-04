ワールドカップの対戦相手であるオランダ代表は、悔しい思いを抱えたままアメリカへ向かった。

スウェーデンはアウェーでのギリシャ戦を2－2で引き分け、W杯に向けた勝利を逃した。ポッター監督率いるチームは、悔しさを残したままアメリカへ向かった。

前回ノルウェーに1-3で敗れた親善試合とは違い、今回はアレクサンダー・イサクとヴィクトル・ギョケレスの主力2人が先発。62分に交代するまで2トップで起用された。

それでもホームのストロベリー・アリーナでギリシャに苦戦。開始10分で失点した。クリストス・ツォリスがボールをコントロールし、コスタス・ツィミカスにパス。ツィミカスは苦手な右足で上隅に突き刺した。

30分にはギョケレスに同点機が訪れたが、GKツォラキスとの1対1でパスを選択し、失敗。スタンドからは不満が漏れた。

ギリシャもカウンターで枠を捉えるなど脅威だった。スウェーデンは追加失点を免れ、運が良かった。

53分、ギョケレスのFKがパヴリディスに当たりコースが変わって1-1。勢いを得たスウェーデンは後半半ば、ニルソンのゴールで2-1とした。

勝利目前と思われたが、終了間際のカウンターでギリシャが同点に。ゲオルギオス・マソウラスが2－2とし、スウェーデンを凍り付かせた。6月20日（土）のグループリーグ第2戦では、オランダ代表がスウェーデンの相手だ。