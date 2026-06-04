スウェーデンは、オランダ代表と同様に、W杯最終調整試合で勝利を逃した。ソルナでのギリシャ戦は、終了間際の同点弾で2-2の引き分け。グラハム・ポッター監督率いるチームは、悔しさを残したままアメリカへ向かった。

前回ノルウェーに1-3で敗れた親善試合とは違い、今回はアレクサンダー・イサクとヴィクトル・ギョケレスのスター2人が先発。62分に交代するまで前線でコンビを組んだ。

それでもホームのストロベリー・アリーナでは苦戦。開始10分で失点した。ツォリスがボールをコントロールし、ツィミカスが右足で上隅に決めた。

30分にはギョケレスに同点機が訪れたが、GKツォラキスとの1対1でパスを選択し失敗。スタンドから不満声が上がった。

ギリシャもカウンターで枠を捉えるなど危険な場面を作り、スウェーデンは追加失点を免れただけでも幸運だった。

53分、ギョケレスのFKがパヴリディスに当たりコースが変わってネットを揺らし、1－1。スウェーデンは勢いを取り戻し、後半半ばにはグスタフ・ニルソンが勝ち越し、2－1とした。

勝利は目前と思われたが、終了間際のカウンターでギリシャが追いつく。ゲオルギオス・マソウラスが2－2の同点弾をマークし、スウェーデンを凍り付かせた。6月20日（土）のグループリーグ第2戦では、オランダ代表がスウェーデンの相手となる。