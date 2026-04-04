ワールドカップの夢は消え去るのか？…ネイマール、キャリア最長の出場停止処分に直面

ブラジルおよび世界中の注目が、スター選手ネイマール・ダ・シウヴァに集まっている。ブラジルリーグのサントス対レモ戦（サントスが （2-0）で勝利した直後、審判のサヴィオ・ペレイラ・サンパイオ氏に対して怒りを露わにした発言をしたことで、再び新たな騒動の渦中に

勝利にもかかわらず、ネイマールは祝う気分にはなれなかった。4試合で3枚目のイエローカードを受け、次節のフラメンゴ戦への出場停止処分となったためだ。

試合後、彼は審判に対して激しい発言を浴びせ、「いつも同じだ…不公平だ。背後からファウルを受けたのに、何も判定されなかった。抗議しに行っただけなのに、『頭おかしいのか？』と言ったのに、彼は完全に無視した。今日は機嫌が悪く起きて、その状態で試合に来たんだと思う」と語った。

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カメラに捉えられたネイマールのこの発言（発言中は笑っていた）は、スポーツ界で大きな議論を巻き起こし、ブラジルサッカー連盟の規律委員会は、最大12試合の出場停止処分を検討するに至った。特に、同選手はこれまでのキャリアの中で同様の事態に巻き込まれた前歴があるためだ。

ブラジルサッカー連盟のこの姿勢は、レッド・ポール・ブラガンチーノのディフェンダー、グスタボ・マルケスが、女性審判に対する差別的発言を理由に12試合の出場停止処分を受けたという最近の事例に基づいている。

観測筋は、ネイマールも同様の運命をたどる可能性があると見ている。特に、審判のサンパイオに対する彼の言葉は「侮辱的でスポーツマンシップに欠ける」と評されているからだ。

34歳のネイマールは、度重なる怪我とパフォーマンスの低下に悩まされた3年間を経て、現在キャリアの重要な局面にあり、本来のレベルを取り戻そうとしている。

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今シーズン、サントスで6試合に出場し3ゴール3アシストを記録するなど好調なスタートを切っているものの、今回の行動がブラジル代表への復帰を難しくする可能性がある。

今年初めから代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督は、2026年ワールドカップの予備招集リスト発表前の直近の国際試合期間において、ネイマールを招集せず、新世代の選手たちを起用することを選んだ。

招集の可能性について問われると、彼は明確にこう答えた。「ここにいる選手たち、プレーして活躍した選手たちについて話すべきだ。もしネイマールが100％の状態でワールドカップに臨めるなら、彼にも居場所はあるだろう。だが今のところ、私は現在のメンバーに満足している」。

2023年10月以来、代表チームから離れているネイマール。ピッチ内外での振る舞いに対する議論が高まっていることで、彼の代表としての将来は危うい状況にある。米国、カナダ、メキシコで開催される次回のワールドカップへの出場を依然として夢見ているが、長期の出場停止処分となれば、その希望は完全に打ち砕かれることになるだろう。

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