ワールドカップの呪いが新監督を襲う：就任からわずか18ヶ月で解任！

ルディ・ガルシアのベルギー代表での冒険は幕を閉じた。両者は、7月31日に満了する契約を更新しないことで合意した。18か月の共同作業で、このフランス人監督は 「レッドデビルズ」を2026年ワールドカップの準々決勝へ導き、ベルギーを再び強豪国へと押し上げた。

ベルギーサッカー協会は公式声明で、2025年2月にドメニコ・テデスコの後任として就任したガルシアとの契約を延長しないことを発表し、「ベルギー代表がかつての栄光を取り戻す上で極めて重要な役割を果たした」と強調した。 就任時はスポーツ面でも財政面でも厳しい状況だった。

ガルシア監督は在任中、ベルギーをUEFAネーションズリーグ（ディビジョン1）に残留させ、 2026年W杯ではベスト8入りし、セネガルとアメリカを破ったが、優勝したスペインに1－2で敗れた。ベルギーはシャルル・デ・キテリエールのゴールで「ラ・ロハ」から得点を挙げた唯一の国となった。

ベルギーを世界ベスト8に導いて退任

ガルシア監督は前向きな別れのメッセージを送り、「ベルギーサッカー協会と協議した結果、過去18か月間共に歩んだ道のりを延長しないことを決定しました。私がベルギーを去る今、チームはUEFAネーションズリーグ（レベルA）に所属し、世界トップ8の一角を占めています」と述べた。

また、「素晴らしい選手たち、スポーツディレクターのヴァンサン・マニエ、大会を通じて支えてくれたサポーターに感謝したい。世代交代の幕開けに貢献でき光栄だ。今後も順調に進むよう、ベルギーに幸運を祈っている」と語った。

マニエール氏：「ガルシアはチームの結束を取り戻した」

ベルギー代表スポーツディレクターのヴァンサン・マニエ氏は、ガルシアの貢献をこう称えた。 「ルディ・ガルシアがベルギー代表の再建に中心的な役割を果たしたことは疑いようがない。スポーツ面でも財政面でも困難な状況下で監督に就任し、献身と経験でチームをまとめ、前回のワールドカップで好結果を残した。」

マニエ氏はさらに「連盟を代表し、ルディ氏とスタッフに感謝したい。私たちは新監督の任命など、次の段階へ準備を進めている」と語った。