ワールドカップの保険証券…月々の小切手が、インファンティーノとトランプの怪しい同盟を暴く

米国でワールドカップが開幕する直前、サッカー界の不審な関係が報じられた。国際サッカー連盟（FIFA）の力は、ゴールやスタジアムだけでなく、トランプ一家企業に支払われる家賃でも測られていた。 これは、中立であるべきFIFA会長と称賛を政治的通貨とする米大統領との、スポーツ界で最も物議を醸す関係だ。

米紙「ニューヨーク・タイムズ」によると、FIFAは昨年、ニューヨークのトランプ・タワーにオフィスを借りていた。しかしそのオフィスはほぼ空っぽで、家賃はトランプ氏一家が経営する会社に直接支払われていた。

同紙によると、このオフィスはほとんど使用されていなかったが、家賃支払いはFIFAの事務決定ではなく、ジャンニ・インファンティーノ会長の個人判断だったという。

同紙によると、インファンティーノはトランプとの親密な関係を最優先し、賞やメダルを贈呈した。 トランプ・ナショナル・ドーラル・ゴルフクラブを訪問し、メラニア氏のドキュメンタリー映画プレミアにも出席。支持率が下がると公然とトランプ氏を擁護した。

側近によると、これらの行動はすべて計算尽く。トランプ氏はビザや移民政策を通じて大会を妨害できるため、インファンティーノ氏は「称賛や贈り物に反応する」大統領にアプローチしたのだ。

ワシントンの元高官は「インファンティーノはバイデン陣営に取り入ろうとしたが失敗し、トランプに『サッカーの王様』と呼ばれて喜んだ」と語った。 皮肉なことに、10年前は汚職事件を恐れ米国行きをためらっていたサッカー界が、今ではインファンティーノのホワイトハウス常連化という形に変わった。

さらに深刻なのは、ニューヨーク・タイムズが指摘するように、トランプ流の手法がFIFA内部にも浸透し始めたことだ。FIFAは現在、トランプ家が長年行ってきたように、ブランド名使用権をホテルに供与する契約を検討している。 さらにインファンティーノは、トランプ氏にならってFIFA独自の暗号資産発行にも関心を示している。