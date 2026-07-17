ワールドカップの不振を受け、ヴェグホルストがオランダ代表を痛烈批判。「明らかに変える必要がある」。

『Voetbal International』のインタビューで、ウォウト・ヴェグホルストはワールドカップを振り返り落胆を語った。4試合中1試合しか出場できず、オランダ代表にもっと期待していたと明かした。

所属するFCトゥウェンテの試合さえ見られず、「月曜日になってほしい」と語る。彼は代表のパフォーマンスに批判的だ。「失望しかない。相手にプレッシャーをかけられず、やりたいサッカーができなかった。 前回大会やあの時の戦い方と比較してほしい」

2022年のカタールW杯ではルイ・ファン・ハールが監督だった。 当時、準々決勝でアルゼンチンにPK戦で敗れたが、チームには強い確信があった。「あの時は使命感があり、それを体現していた。今回はその感覚が薄かった」と語る。

また、モロッコ戦のPK戦も心残りだ。「W杯に出場すれば最大限の結果を狙うべきだ。だがまたPK戦となり、プレッシャーの中で責任を果たさねばならなかった」と、自身はPKを成功させたストライカーは語った。

彼は「代表は個性を出し切れなかった。成功するには変えるべきだ」と主張する。

彼はすでにKNVBの責任者に自身の考えを伝えている。「多くのものを犠牲にし、すべてを捧げている以上、状況は自分の信念やマインドセットと一致しなければならない。そろそろ行動を起こすべきだ。反論もあるだろうが、これは私の本音だ」

出場時間は限られたが、自身の価値は示せたと感じている。2026年大会では唯一出場した1分でコディ・ガクポの得点をアシスト。「ピッチにいたのは1分間。PK戦でも価値を示せた」と語った。