アメリカ、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップを控え、ネイマールのコンディションに懸念がある。34歳のFWは、水曜から木曜にかけて行われたコパ・スダメリカーナ・サン・ロレンソ戦（2-2）を欠場した。

ふくらはぎの怪我で離脱しており、6月14日のモロッコ戦への出場が懸念されている。

代表チームのロドリゴ・ゾガイブ医師は『オ・グローボ』紙のインタビューで「ネイマールはほぼ、あるいは完全に万全の状態で代表に合流するだろう」と語り、懸念を払拭しようとしている。ブラジル代表は5月27日にトレーニングを開始し、ワールドカップに向けた準備に入る。

ネイマールは日曜のグレミオ戦（アウェー）を欠場する見込みだが、ゾガイブは「来週水曜のデポルティーボ・クエンカ戦には出場できる可能性が高い」と楽観的な見通しを示した。

2025年1月に古巣サントスに復帰したネイマールは、バルセロナやパリ・サンジェルマン時代から続く怪我の多さを露呈している。それでも38試合で17得点を挙げている。

2023年10月以来代表から遠ざかっていたが、度重なる怪我で離脱していたためだ。 ここ数年は前十字靭帯、ハムストリング、半月板の負傷が相次いだ。

アンチェロッティ監督は、彼が万全でW杯に臨むことを最優先している。「回復にはまだ数週間ある。彼の経験とチーム内の信頼が、良い雰囲気を作るだろう」