ワールドカップのベスト3…8つの枠を争うのはどのチームか、そして決定のルールは？

2026年ワールドカップのグループステージ終盤、 1位と2位の直接出場権争いだけでなく、3位でも成績上位8チームに出場枠が与えられる新ルールにより、3位同士の競争がさらに激化している。

第3節を前に、得失点差や得点数で順位が分かれているため、1ゴールが出場権の行方を左右する。

第1節・第2節終了時点のグループ別順位表はこちら

現時点でベスト8入りしているのはどのチームか？

グループ6のスウェーデンは6得点・6失点で得失点差が±0となり、勝ち点3で3位チーム中トップに立つ。

第3グループのスコットランド代表は得失点差0で勝ち点3、2位につける。

グループHのクロアチアは勝ち点3、得失点差-1で3位。

10組のアルジェリアも勝ち点3・得失点差-2で4位に入り、4組パラグアイと並んでいます。両チームとも2得点4失点です。

6位はグループ8のカーボベルデで2引き分け（2得点・2失点）。同じ勝ち点と得失点差のグループ7ベルギー（1得点）を上回る。

8位にはグループ1のチェコが1ポイント（得失点差-1）で入り、得点は2、失点は3。

予選圏外 3チーム

グループ11のコンゴ民主共和国は9位（1点、得失差-1）、グループ5のエクアドルは10位（1点、得失差-1）で、得点が1点少ない。

グループ2のボスニア・ヘルツェゴビナは1ポイント、得失点差-3で11位。グループ9のセネガルは2敗・得点3・失点6で0ポイントとなり、3位グループ最下位に沈んだ。

第3節前の3位チーム順位

スウェーデン：3ポイント

スコットランド：3ポイント

クロアチア：3ポイント

アルジェリア：3ポイント

パラグアイ：3ポイント

カーボベルデ：2ポイント

ベルギー：2ポイント

チェコ：1ポイント

予選圏外

コンゴ民主共和国：1ポイント

エクアドル：1ポイント

ボスニア・ヘルツェゴビナ：1ポイント

セネガル：0

FIFAは3位チームをどのように決定するのか？

FIFA規定第13条に基づき、各グループの3位チームは以下の基準で順位付けされます：

1. 獲得ポイント数

2. 得失点差。

3. 総得点

4. イエロー・レッドカードの枚数に基づく規律ポイントの合計が最も多いこと。

5. それでも並んだ場合は、発表されている最新のFIFAランキングで順位を決める。

6- それでも並んだ場合は、直前のFIFAランキングで順位を決定し、必要に応じてさらに過去のランキングを遡る。