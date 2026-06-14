イスマエル・サイバリはブラジル戦でループシュートを決め、1－1の引き分けに貢献。ワールドカップ予選後の海外メディアは、PSV所属の彼を絶賛している。

彼はバイエルン・ミュンヘンの強い関心を引いている。ドイツ紙『BILD』は、サイバリが「レコルトマイスター」に価値がある理由を強調した。「この印象から、彼はバイエルンの選手になるポテンシャルを持つ。1月のCLで同点弾を決めたときも証明した。」

同紙はブラジル戦のゴールについても「アリソン・ベッカーの上を優雅に越え、無人のゴールへ流し込んだ」と絶賛し、彼の移籍金が下がることはないとの見通しを示した。

英『テレグラフ』も「ループシュートで先制したサイバリは、今季19得点9アシストを記録。今夏バイエルンへ移籍する可能性がある」と伝えた。

スカイ・スポーツは「ボールを受け、冷静にアリソンを誘い出し、頭上を越えて流し込んだ。モロッコのダークホースが示した冷静さとクラスの見本だ」と絶賛した。

マルカ紙は、先制点でサイバリが完全にフリーになったと報じた。「このストライカーの才能が、ループシュートをゴールへと変えた」。同紙は、ブラジル代表がモロッコの脅威に苦戦していたと伝えた。

「ニール・エル・アヌイ、ブラヒム・ディアス、サイバリの3人はペナルティエリア周辺で脅威となり、いくつかの危ない場面を作り出したが、アリソンにセーブを強いることはできなかった」とマルカ紙は報じた。