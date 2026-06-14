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Ibrahim AfellayNOS
Jonathan van Haaster

翻訳者：

ワールドカップのブラジル戦でモロッコ人選手が圧倒的な印象を残した。「彼にはほぼすべてが揃っている」

ブラジル 対 ハイチ
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ハイチ
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18歳の注目株、アユーブ・ブアディはオランダ時間日曜の朝に行われたワールドカップ・モロッコ対ブラジル戦で存在感を示した。NOSのアナリスト、イブラヒム・アフェライも司会者ゲルト・ファン・トフが「驚異的な才能」と呼ぶ彼を絶賛した。

フランス生まれでリールOSCでプレーする彼は、今季すでにレギュラーとして活躍している。

W杯を前に、フランスかモロッコか進路は不明だった。両親はアフリカ出身で、本人はモロッコ代表を選択。

代表入りは3週間前に発表され、すでに4試合に出場。

3試合の親善試合を経て臨んだブラジルとのW杯本戦でも、彼はまったく緊張した様子を見せなかった。相棒のニール・エル・アイナウィとともに中盤で存在感を示した。

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NOSのアナリスト、アフェライは「本当に素晴らしい」と絶賛。「彼はひっそりと代表に定着し、長年モロッコ代表でプレーしてきたかのように見える」

「プレッシャーや緊張は一切見せず、ボールを持つと積極的に関わり、必要ならドリブルもする。インターセプトも多く、非常に有効だ」とアフェライは、2人のブラジル人選手の間でボールを奪ったブアディの映像を解説した。

「1対1で2度勝ち取り、すぐボールに関与する。プレッシャーの中でも冷静にポジションを取り、解決策を見つける」と絶賛した。

「彼には高揚感がない。スピードを上げ、ドリブルで味方をフリーにする。非凡なコントロールだ。守備でも攻撃でも役割を果たす」

「18歳で代表2試合目（4試合目、編注）とは思えない。大きな未来がある。ソフィアン・アムラバトをベンチに置き、この若手を起用したモハメド・ウアビ監督の采配も素晴らしい」

「失敗すれば国中から非難されるが、私はそんなタイプの選手が好きだ。こんな選手を使わないのは目が見えないようなものだ」とアフェライは語った。

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