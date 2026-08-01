フェラン・トーレスは、すでにFCバルセロナで最後の試合を終えていた可能性が高い。移籍市場の専門家マッテオ・モレットらによれば、このスペイン人選手はパリ・サンジェルマンへの移籍に前向きで、取引は早ければすぐに実現する可能性があるという。

PSGのフェランへの関心は、決して新しいものではない。7月中旬にはSky Italia が、フランスのクラブが2027年半ばまで契約を残すFCバルセロナとの取引を望んでいると報じていた。

モレットによれば、フェランとバルセロナの新契約交渉は「完全に行き詰まっている」といい、そのこともあって彼はPSGに関心を示しているという。

「フェランとフランスのクラブの契約条件は何の問題にもなっていない」と伝えられている。「両クラブは今後数日以内に、最終的な移籍金を交渉するため直接接触する見通しだ。移籍は近いうちに加速する可能性がある」

バルセロナは、フェランとの契約が残り1年しかないにもかかわらず、このFWの新たな立場を生かして利益を得たい考えだ。延長戦で決めた豪快な一撃により、彼はアルゼンチンを下してスペインを世界王者へ導いた（1-0）。

ファブリツィオ・ロマーノは、PSGとフェランが移籍に向けて「直接コンタクトを保っている」とし、バルセロナは原則として売却を望んでいないと記している。ただし、フェランが正式に退団希望を示した場合にのみ、バルセロナは交渉に応じる構えだという。

ゴンサロ・ラモス（ACミラン）とイ・ガンイン（アトレティコ・マドリー）の退団後、PSGは前線に新たな血を必要としている。また、ブラッドリー・バルコラの移籍はほぼ確実で、イブラヒム・ムバイの去就にも疑問符が付いている。

パリのクラブはトーレスに加え、アヤックスのスター、ミカ・ホッツの補強も強く望んでいる。この左ウイングはそのステップアップに前向きで、個人合意に達している。あとはPSGがアヤックスを説得できるかどうかだ。