フランス代表でバイエルン・ミュンヘンに所属するマイケル・オリシーは、数週間サッカー界の注目を集めた。ドイツでの活躍は大きな関心を呼んだ。

しかし、フランス代表のW杯期間中、彼のロッカーで発見されたある物品が物議を醸している。

スペイン紙「アス」は、オリシーのロッカーからニコチンパッチが見つかったと報じ、ファン間で議論を呼んだ。

これは歯茎と唇の間に挟み、粘膜からニコチンを吸収する。

タバコ成分を含まず「クリーン」とみなされる点が特徴だ。

セルロース、塩類、甘味料、香料などの添加物も含まれ、1袋のニコチン量は通常5～20mg、効果は20～60分続く。

タバコ葉は含まないものの、依存症になる恐れがあります。

ドイツ連邦リスク評価研究所の報告書（スペイン保健省引用）は、これらのポーチが「ニコチン塩に加え、微結晶セルロース、炭酸ナトリウム、 その他、炭酸塩、クエン酸、各種香料を含む経口用パケットである。

ただし、タバコ成分がなくてもリスクはあり、主な有毒成分はニコチンだ。

ニコチンを抽出する過程でタバコ特有のニトロソアミンが含まれる可能性があり、国際がん研究機関（IARC）はこれを発がん性物質と分類している。

さらに、ホルムアルデヒド、アクリロニトリル、ベンゼンなどの有害物質や、カドミウム・鉛・ヒ素などの有毒金属が含まれる可能性もある。