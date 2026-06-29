ワールドカップのオランダ対モロッコ戦をめぐり懸念の声：「地獄だ！」

オランダ代表は、ワールドカップで極めて厳しい試合を控えている。対戦相手がモロッコであるだけでなく、モンテレイでの試合が「地獄」と形容されているためでもある。

この過酷さは、モンテレイの厳しい気象条件に起因する。フェイエノールトを退任したデニス・テ・クロース氏は、オランダ代表にモンテレイを避けるよう助言していた。しかし、試合が迫った今、ESPNの専門家メレル・ファン・ドンゲンが、エスタディオ・モンテレイでの試合がいかに過酷かを説明している。

すでに現役を引退したファン・ドンゲン（33）は、CFモンテレイで2度の優勝を経験している。「スタンド上部まで張り出した屋根のせいでスタジアム内は熱気がこもり、風はほとんど吹かない。息が詰まるような重苦しさだ。対策はほとんどない。選手たちはまさに極限の試練に直面するだろう」

「気温はまさに地獄だ。19時の試合開始でも気温が高く、湿度も非常に高い。言葉では言い表せない。私は暑さに強い方だが、スペインでプレーしていた頃でも、時には本当に厳しい日があった。」

脱水症状で救急車に運ばれたこともある。彼女は「暑さとの精神戦だ。ハーフタイムに酸素を吸入し、オリンピックではアイスベストを着用した。かき氷で体温を下げるのも効果的だった」と振り返る。

そこで彼女はクーマン監督に明確な助言を送っている。 「いつもより強いウォーミングアップを。全力で、限界まで追い込んで。暑さに慣れるのは難しいから、その壁を超えて。汗を流すしかない。水分損失が最大の敵だから。オランダ代表にとって大きな挑戦になる。まさに『適者生存』だ。」

試合は月曜深夜3時（オランダ時間）にキックオフ。勝者はベスト8進出し、カナダまたは南アフリカと対戦する。