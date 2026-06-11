アルゼンチン代表の守備陣に劇的な変更が生じた。レオナルド・スカローニ監督は、ワールドカップに臨む代表チームにDFマルコス・シネシを緊急招集した。

負傷したセンターバック、レオナルド・バジェーディの代役として、代表メンバー発表からわずか48時間後に急きょ招集が決まった。

代表チームはスペイン・イビサ島から米国カンザス州の合宿地へ移動し、木曜朝に合流予定。

シネシは自身のSNSにアルゼンチン国旗とW杯ロゴを投稿し、「W杯に招集された」と報告、ファンを沸かせた。

この招集は、負傷者が相次ぐDFラインの厚みを補うための措置だ。予備リストにはリバー・プレートのベテラン左SBマルコス・アコニアがいたが、負傷で離脱。セニシも当初はメンバーから外れていた。

当初の采配には疑問も上がったが、コーチ陣は方針を転換し、ボーンマス所属のディフェンダーを再招集した。

28歳のシネシは過去2シーズン、激しいタックルとビルドアップでプレミアリーグ屈指のアルゼンチン人DFに成長した。

代表戦はこれまで7試合出場し、直近は昨年3月。今回が自身初のW杯出場となる。

負傷者が相次ぐ中、彼の加入は守備陣の厚みが増すはずだ。

連絡を受けたシネシはイビサでの休暇を即座に切り上げ合流。スカローニ監督は彼の身体的、精神的な準備態勢に期待を寄せる。この姿は、世界最大の舞台でアルビセレステのユニフォームを着るための選手たちの情熱を物語っている。