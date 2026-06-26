カボ・ヴェルデ戦は、サウジアラビア代表にとって単なる一試合ではない。FWサレム・アル・ドスリにとって、歴史的な瞬間となる。

「グリーン」の主将は、偉大な選手たちへ王手をかけている。レジェンドの記録に並ぶまであと90分、アラブ人得点王へあと1ゴール。この夜、アル・ヒラルのスターの名がW杯史に金字塔を築くか。

W杯通算9試合出場…アル・ドスリ、レジェンドの扉を叩く

サウジアラビア紙「アル・ヨウム」によると、カーボベルデ戦に出場すればW杯通算9試合となり、サミ・アル・ジャベル、アブドゥッラー・スレイマン、フセイン・アブドゥル・ガニーと並んで同国選手歴代2位となる。

直近3大会で8試合に出場し、合計720分プレーしている。

最多記録は伝説のGKムハンマド・アル＝ダエイの10試合だが、代表が次ラウンドに進めばアル＝ドスリも並ぶ。

アラブ勢最多得点まであと1ゴール

アル・ドスリの野心は出場回数にとどまらない。彼は2018年のエジプト戦、2022年のアルゼンチン戦とメキシコ戦で計3得点を挙げている。

この記録でサミー・アル・ジャベル、モハメド・サラー、ウェビー・アル・ハズリー、ユセフ・アル・ナシリ、イスマイル・サイバリらと並んでいる。

カーボベルデ戦で1得点すれば、単独トップに立つ。

つまり、カーボベルデ戦は単なる一戦ではない。サレム・アル・ドスリにとって、サウジアラビアとアラブサッカーの歴史に新たなページを刻み、自身の世代が巨人の記録を塗り替えられることを証明する絶好の機会なのだ。