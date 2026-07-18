ワールドカップで1分も出場しなかった「スリー・ライオンズ」のスター選手について、イングランドが緊急声明を発表。

マンチェスター・ユナイテッドのMFコビー・マイノは、2026年W杯3位決定戦のイングランド対フランスを怪我で欠場し、大会を通じてピッチに立つことはなかった。

イングランド代表は「コービー・マイノは負傷のため本日のフランス戦の代表メンバーから外れる」と短く発表した。

イングランドのトーマス・トゥヘル監督は、アルゼンチン戦の敗北を受けて先発7人を入れ替え、フランス戦での銅メダル獲得を狙う。

大会を通じて出場機会はなかった。

マンチェスター・ユナイテッドのMFは、大会を通じて出場機会を得られなかったが、クリスタル・パレスのアダム・ワートンやボーンマスのアレックス・スコットらを抑えて代表26人に選ばれた。彼はオールド・トラッフォードに戻る。

クロアチア、ガーナ、パナマ、コンゴ民主共和国、メキシコ、ノルウェー、アルゼンチン戦ともベンチで過ごし、出場時間はゼロに終わった。次回のワールドカップまで4年、彼が出場機会を得るには長い時間がかかりそうだ。

ワーノックがトゥヘルを批判

プレミアリーグのレジェンド、ニール・ワーノックは、イングランドがリードを守ろうとしていたアルゼンチン戦で同選手を起用しなかったトヒールを強く批判した。

talkSPORTのインタビューでは「マイノはフィジカルが強く、ボールをキープでき、ドリブルで突破もできる。試合終盤の25分にこそ必要なタイプだ」と語った。

さらに「こうした言葉はマスコミではなく選手本人に伝えるべきだ。『練習が足りない。もっとパフォーマンスを上げろ』と」と付け加えた。

マンチェスター・ユナイテッドは彼の無事を願っている。

マンチェスター・ユナイテッドは、本日早朝のプレシーズンマッチでレックサムに0-1で敗れ、マイノが大きな怪我をしていないことを祈っている。

昨季は30試合に出場し1ゴール3アシストを記録。前任者のロベン・アモリムには起用されなかったが、マイケル・キャリック監督の信頼を得た。

クラブは、ファンに愛されるこの選手が8月22日のハル・シティ戦で始まるプレミアリーグ開幕までにコンディションを整えてくれることを強く期待している。