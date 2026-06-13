ワールドカップで美しいゴールを決めた選手は、オランダ代表選手にちなんで名付けられた。

ワールドカップの試合に合わせて、Voetbalzoneは時折興味深い豆知識を公開しています。金曜日の夜、ジョバンニ・レイナはアメリカの大勝を華麗なゴールで締めくくりました。ボルシア・メンヒェングラートバッハに所属するこのMFは、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストにちなんで名付けられました。

父クラウディオは1999～2001年、レンジャーズでファン・ブロンクホルストとチームメイトだった。

その後、ファン・ブロンクホルストはアーセナルへ、レイナ・シニアはサンダーランドへ移籍したが、二人の友情は続いた。

サンダーランド時代に生まれたレイナは、その名を受け継いだ。当時、106キャップを獲得しバルセロナやオランダ代表で成功を収める前のことだった。

ファン・ブロンクホルストは2022年の会見で「ジオとは彼が生まれた日から知っている。友人としてだけでなく選手としても特別な絆がある」と語っている。

「幼少期にフェイエノールトのユースでトレーニングするためオランダに来たので、我が家に滞在し、成長を助けました。今も年1回以上会っています」とファン・ブロンクホルストは語った。

現在23歳のレイナは、ボルシア・メンヒェングラートバッハでMFとしてプレーし、米国代表として39試合に出場。パラグアイ戦（4-1勝利）ではチームの最終得点をマークした。