クロアチアは、ワールドカップ16強戦のポルトガル戦（2-1で敗北）での審判判定に失望している。クロアチアサッカー協会（HNS）広報のトミスラフ・パチャク氏はこれを「テクノロジーの乱用」と批判した。

特に試合終了間際のヨスコ・グヴァルディオルの同点弾が取り消されたことを指す。イゴール・マタノヴィッチの接触がオフサイド判定の根拠となったが、クロアチア側はそもそもその判定が不当だと主張する。

この判定はボール内チップによる新技術で下された。 パチャク氏は「HNSはFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長に書簡を送った。ポルトガル戦への深い失望と異議を表明し、同点ゴールはオフサイドで不当に無効とされた」と声明で述べた。

「その判定はマタノヴィッチの接触があったという理由に基づくが、HNSは実際には接触がなく、センサーが検知しただけだと主張。これはサッカーのルールと精神に反する」と同協会はテクノロジーの濫用だと指摘している。

協会はテクノロジー活用を支持しつつも、今回の判定はFIFA、チーム、サポーターのいずれにも有益でないと主張した。

「この書簡がファンや選手たちの悲しみや失望を解消するものではないが、FIFAに正式に通知し、すべての決定について詳細な説明を求めることが重要である」と結んでいる。

現在FIFAは苦情対応に追われている。米国代表FWフォラリン・バログンの騒動に続き、フランスもパラグアイ戦でマイケル・オリゼに提示されたイエローカード取り消しを求めて上訴している。