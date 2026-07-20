ワールドカップで敗退したにもかかわらず、アルゼンチン大統領がメッシらを驚かせた！

アルゼンチンのハビエル・ミリー大統領は、2026年W杯決勝でスペインに0-1で敗れた代表チームが帰国後、選手とスタッフが祝賀を行う日を国民の休日にすると発表した。これは決勝進出を称える措置だ。

ミリー大統領は自身のSNSで「代表チームの祝勝会の日程が決まり次第、その日を休日とする」と表明し、次のように付け加えた。 「選手たち、本当にありがとう。我々は最後まで全力を尽くす。アルゼンチンは常にトップであり続けるだろう」

発表は、レオネル・スカローニ監督率いるチームが月曜午後に帰国する直前に行われた。現地時間17時頃の到着予定だが、祝賀会の日時や方法はまだ決まっていない。

アルゼンチンサッカー協会は、一部の選手が米国から直接クラブへ合流または休暇に入るため各地へ移動すると発表した。 選手やスタッフの一部は帰国する予定だが、着陸後の移動先やファンとの祝賀会については未定だ。

ミリー氏は決勝の数日前、政府本部カサ・ロサダの大統領バルコニーで祝賀を行う意向を示し、大統領府事務局や軍部、治安省が準備を進めている。

その一環として協会は、代表の帰国を優先するため月・火に予定されていた国内全カテゴリーの試合を中止すると発表した。

日曜日の決勝ではスペインがフェラン・トーレスの延長ゴールで優勝したが、アルゼンチン全土では数万人が街頭に集まり、準優勝した代表を称えた。

アルゼンチン大統領はラジオ・メトリのインタビューで、キャプテンのリオネル・メッシが国に「計り知れない喜び」をもたらしたことに感謝を表明した。 「20年以上最高レベルでプレーし続ける彼は称賛に値する。アルゼンチン人だけでなく、良いサッカーを楽しむすべての人に大きな喜びをもたらした。」

また、ミリー氏はレオナルド・スカローニ監督を「傑出した人物」「並外れたリーダー」と称え、「自分の心に導かれて、人生で望むすべての幸せと成果を掴んでほしい」と語った。 ス칼로ニ監督は任期満了の可能性に言及し、「決断には時間が必要」とタピア協会会長との協議を示唆した。

アルゼンチンサッカー協会も声明で「2026年W杯期間中、チームを支えてくれた全国民に深い感謝を捧げる。沿道での歓迎、旗、メッセージ、パレード、抱擁、無条件の支援は、代表が国民共有の財産だと示した」と強調した。