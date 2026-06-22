ワールドカップでメッシが新たなヒーローとなった直後、ロナウドの名が注目された。

月曜日のオーストリア戦（2-0）で2得点を挙げ、通算5ゴールで得点王に躍り出たリオネル・メッシの活躍に、ケネス・ペレスは酔いしれた。39歳を目前にしたこのプレイメーカーの英雄的な活躍で、アルゼンチンは決勝トーナメント進出を決めた。

「彼はアルゼンチンの5得点をすべて決めた。信じられない。後半は両チームとも良い内容ではなかったが、この勢いはどこまで続くのか」とテオ・ヤンセンはNOSスタジオで語った。

「堅実ささえあれば、どこまでも行ける」とペレス。さらに「何もないところから試合を決める芸術家がチームにいるのは大きい。今日は最高のプレーではなかったが、メッシは淡々と2得点を挙げ、PKでハットトリックを完成させてもおかしくなかった」と続けた。

「それでも彼は、私がピッチで見た中で最高の選手だ。1年や2年ではなく、15年もそうだ」とデンマーク人アナリストは語る。

「ところで、ロナウドはこれを不快に思うだろうか？」とペレスは皮肉を交え、先週のコンゴ戦（0-0）で精彩を欠いた41歳のポルトガル代表FWと比較した。「彼は『ああ、また明日もやらなきゃ』と思っているんじゃないかな」

ヤンセンも「私が見てきた中で最高の選手だ」というペレスの主張に同意する。「私たちが目にしてきた限りでは100％そうだ。マラドーナ、ペレ、クライフは判断できないが、私たちが見た中では断トツで最高だ」

「ロナウドはここ数年、得点力でメッシに迫った。だが、テクニックやボールコントロール、加速、ゴール、パス、アシストを総合すると、メッシより優れた選手はいない」とヤンセンは語った。