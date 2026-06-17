アルゼンチン代表のキャプテン、リオネル・メッシは、直近2大会のワールドカップで、宿敵ポルトガル代表キャプテン、クリスティアーノ・ロナウドに対し圧倒的な強さを示している。

メッシはアルジェリア戦でハットトリックを達成し3－0で勝利したが、同じ日、ロナウドはコンゴ民主共和国戦で得点を挙げられず1－1の引き分けに終わった。

この結果、ロナウドはW杯5試合連続無得点、主要大会では10試合連続無得点となった。最後に得点を挙げたのは2022年W杯初戦のガーナ戦である。

その後、グループステージのウルグアイ、韓国、準々決勝のスイス、モロッコ、今回のコンゴ戦でも得点はなかった。

米スポーツメディア「The Athletic」によると、ロナウドがガーナ戦で決めたワールドカップ最後のゴール以降、メッシは9得点をマーク。うち6点は前回大会、残り3点はアルジェリア戦のハットトリックだ。

メッシは通算16ゴールでミロスラフ・クローゼと並んで大会最多得点を記録。これはロナウドの通算8ゴールの2倍に当たる。

なお、このアルゼンチン代表は2022年大会で3度目、36年ぶりの優勝を果たした。一方、「ドン」の愛称で呼ばれるロナウドは、まだ自国初制覇を目指している。