「ワールドカップでマッケリーに最悪の悪夢が現実となる」

BBCによると、ダニー・マッケリー主審はワールドカップのアメリカ対パラグアイ戦での判定が激しく批判されている。オランダ人審判マッケリー氏はVARの誤った介入で物議を醸し、ジャーナリストのデール・ジョンソン氏は「審判団がルールを誤解釈した」と指摘した。ジョンソン氏は「マッケリー氏とVAR担当のカルロス・デル・セロ・グランデ氏にとってはまさに悪夢だった」と語った。

問題の場面は前半終了直後、マッケリーは米代表ティム・リームにファウルの判定でイエローカードを提示したが、VARの指示で映像を確認し、判定を覆してパラグアイのミゲル・アルミロンに警告を与えた。

映像を確認した結果、マケレリーはリームへの警告を取り消し、アルミロンにシミュレーション（ダイブ）でイエローカードを提示した。接触がほとんどなかったように見え、多くの視聴者は判定を妥当だと感じたが、VAR介入の正当性については即座に議論が起きた。

ジョンソン氏は「アメリカ対パラグアイ戦でマッケリー主審とVARのデル・セロ・グランデ氏は悪夢を見た」とXに投稿。同氏はVARプロトコルと競技規則の両方が誤って適用されたと指摘した。

VARは「誤認（mistaken identity）」のルールに依拠したが、これは審判が同じ反則で間違った選手に罰則を与えた場合にのみ適用される。しかし今回は選手を間違えたのではなく、リムのファウルがアルミロンのダイブに修正されただけだ。 BBCが引用した審判関係者は、このケースは改正規則の適用範囲外だと指摘する。

さらに、検証は試合が再開されてから開始され、これもプロトコル違反だ。パラグアイはレビュー前にフリーキックを蹴っていた。

ジョンソン氏は「トップクラスの主審が1試合で大会を去るかもしれない」と懸念を示し、このミスが原因でマッケリー氏が今後重要な試合を担当できない可能性があると指摘した。

マッケリーは今大会、定時のVARパートナーであるロブ・ディペリンクと組んでいない。ディペリンクは通常マッケリーの試合でVARを担当しているが、4月に英国で逮捕されたためFIFAにより大会から外された。 証拠不十分で不起訴となったが、FIFAはW杯への帯同を認めなかった。そのため、マッケリーはスペイン人VARのカルロス・デル・セロ・グランデと組んだ。







