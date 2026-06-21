ワールドカップでオランダ代表が快進撃を遂げ、海外メディアは一様に同じ質問を投げかけている。

オランダがスウェーデンに5-1で圧勝し、海外メディアから称賛が続出。ロナルド・クーマン監督率いるチームは、一部で優勝候補にも挙げられている。

スペイン紙『マルカ』は、オランダ代表が当初の疑問を払拭したと伝えている。グループFの2試合を終え、同紙はチームがさらに説得力のあるプレーを見せていると評価する。

AS紙は2得点を挙げたブライアン・ブロッベイを「スウェーデンを粉砕した男」と称し、「蚊が光に集まるようにDFを引きつける」と分析。

イタリア『ガゼッタ・デッロ・スポルト』はブロベいを「ザ・ビースト」と呼び、「背番号1を捨てて9だけにすべきだ」と提案した。

同紙は「オランダが優勝できるか？ はい」と結論づける。

ガーディアンは「起用したコエマン監督は即座に正しかった」と評価。パワー、テクニック、決定力を備えたブロッベイは、スウェーデンの守備陣を無力化した。

『ザ・アスレティック』は、クーマン監督にブロッベイを正ストライカーに据えるよう勧めている。「日本戦の後、オランダが優勝できるかは疑問視されていた。だがこのレベルを維持できれば、十分に優勝候補だ。」

「ブライアン・ブロッベイによって、クーマン監督はついに『9番』を見つけた。彼はチーム構築の軸となる。守備はまだ改善が必要だ」と、スウェーデン戦の不安定さを指摘した。

BBCも「3度の準優勝経験があるオランダが、ついに頂点を狙う」と伝えている。