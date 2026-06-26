ワールドカップでオランダ代表がモロッコと対戦するのはいつ何時か

オランダ代表は金曜の朝、グループF首位通過を決めた。これにより、ロナルド・クーマン監督率いるチームはベスト32でモロッコと対戦することが正式に決まった。

モロッコは1日前にグループCの2位が確定。グループF首位のオランダと対戦することが決まっていた。

オランダは日本とスウェーデンを上回り、6月30日（火）3時（オランダ時間）にメキシコ・モンテレイでモロッコと対戦する。

ただし、オランダのテレビ視聴者にとってはグループ首位通過は好ましくない。2位なら29日19:00にブラジルと戦う予定で、こちらの方が視聴しやすい時間帯だった。

勝者はラウンド16で南アフリカまたは共催国カナダと、準々決勝ではフランスまたはドイツの勝者と対戦する見込みだ。

なお、モロッコ代表のソフィアン・アムラバト、ヌサイール・マズラウィ、アナス・サラ・エディンはオランダ生まれで、スペイン生まれのイスマエル・サイバリも長年にわたりオランダでプレーしている。

元オランダ代表のアフェライ氏は「オランダが優勝候補で、モロッコ戦でも優位」と指摘。モロッコはハイチ戦でボールを失う場面が多く、「強豪相手にはあのミスは許されない」と分析した。



