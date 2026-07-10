ワールドカップでアヤックスにとって理想的な補強となるか？「彼はショーン・ステールより優れている」

ヘンク・スパーンがアヤックスのテクニカルディレクターなら、アゼディン・ウナヒをアムステルダムに呼んでいただろう。コラムニストは『ヘット・パロール』のコラムでそう記している。

スパーンは今夏主にW杯について執筆しているが、ニューカッスルへ移籍したショーン・ステウルの名を2日連続で挙げている。

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今回はフランス対モロッコ戦（2-0）をきっかけに、切実な提案を行っている。「いつもなら才能が溢れるモロッコ代表10番ウナヒは、試合終了間際に一度だけ危険な場面を作っただけだった。」

「ちなみにジローナ所属のこの選手、トランスファーマーケットでの評価額はわずか1000万ユーロ。アヤックスには狙い目かも。ステールよりマシだよ」とスパーンは断じる。

スパーンは、ステールがブレイクした昨季には彼を大いに称賛していたが、その信頼は裏切られたようだ。

オウナヒは26歳で、2030年半ばまでジローナと契約している。昨年はミチェルとデリー・ブラインドとプレーした。

この2人はすでにアヤックスと契約している。また、降格したジローナのウクライナ人FWヴィクトル・ツィガンコフとヴラディスラフ・ヴァナトも、今夏のアヤックス移籍が噂されている。