Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Sean SteurNewcastle United
Wessel Antes

翻訳者：

ワールドカップでアヤックスにとって理想的な補強となるか？「彼はショーン・ステールより優れている」

アヤックス
ジローナ
モロッコ
アゼディン・ウナヒ

ヘンク・スパーンがアヤックスのテクニカルディレクターなら、アゼディン・ウナヒをアムステルダムに呼んでいただろう。コラムニストは『ヘット・パロール』のコラムでそう記している。

スパーンは今夏主にW杯について執筆しているが、ニューカッスルへ移籍したショーン・ステウルの名を2日連続で挙げている。

FBL-WC-2026-MATCH90-CAN-MARGetty Images

今回はフランス対モロッコ戦（2-0）をきっかけに、切実な提案を行っている。「いつもなら才能が溢れるモロッコ代表10番ウナヒは、試合終了間際に一度だけ危険な場面を作っただけだった。」

「ちなみにジローナ所属のこの選手、トランスファーマーケットでの評価額はわずか1000万ユーロ。アヤックスには狙い目かも。ステールよりマシだよ」とスパーンは断じる。

スパーンは、ステールがブレイクした昨季には彼を大いに称賛していたが、その信頼は裏切られたようだ。

オウナヒは26歳で、2030年半ばまでジローナと契約している。昨年はミチェルとデリー・ブラインドとプレーした。

この2人はすでにアヤックスと契約している。また、降格したジローナのウクライナ人FWヴィクトル・ツィガンコフとヴラディスラフ・ヴァナトも、今夏のアヤックス移籍が噂されている。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー