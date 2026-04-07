ワールドカップでアスワド・アル・ラフディーンを率いた後、アーノルドは「すべてのイラクの人々に謝罪する」と述べた

シドニー国際空港の到着ロビーは、まさに「イラクの祝賀広場」と化しました。オーストラリア在住のイラク人コミュニティが、グレアム・アーノルド監督（62歳）を英雄として歓迎したのです。 太鼓の響きとアラビアの歌声、翻る国旗に包まれ、40年ぶりの壁を打ち破り「ラフディンの黒豹」を2026年ワールドカップ本大会へ導いた歴史的な成功を称えて、彼を称えた。

選手たちを誇りに思う、そして「ジョーイ」への謝罪

オーストラリアのラジオ局「SBS」のインタビューで、アーノルドは母国で受けた熱烈な歓迎の規模に驚きを隠せず、その光景を「驚くべきもの」と表現した。

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また、このオーストラリア人監督は、自身が指揮を執った戦士たちへの深い誇りを表明するとともに、空域閉鎖により即時帰国ができず、盛大な祝賀の渦中に加わることができなかったことについて、バグダッドおよびイラク全土のファンに向けて心からの謝罪を述べた。

「プレーオフ」の試練

イラクのワールドカップへの道のりはバラ色ではなかった。むしろ、地政学的・物流的な課題に満ちた「叙事詩」であった。地域的な危機や空域閉鎖により、チームは決定的なワールドカッププレーオフを控えて離散を余儀なくされた。

アーノルド監督がUAEで足止めを食らい、選手たちが移動の困難に直面する中、イラク代表は不屈の精神を見せつけた。

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時間的制約や怪我の懸念がチームを襲う中、 ストライカーのアイマン・フセインが2-1でイラクの勝利を決定づけ、スタジアムから始まった歓喜の革命の幕開けを告げた。アーノルド監督はイラクの国旗を掲げ、選手たちの肩に乗せられて飛び上がり、サッカーへの希望を取り戻した4600万人の国民が祝賀に沸くイラクの街へとその喜びは広がっていった。

強豪同士の激突

イラクサッカーの威信を取り戻したこの偉業の後、「ラフディンの黒豹」は、フランス、セネガル、ノルウェーという激戦グループでのワールドカップ本大会に臨む準備を進めている。

イラク人の期待は、単なる出場にとどまらず、苦難の只中から始まり、世界最高峰のサッカーの舞台で幕を閉じたこの伝説的な道のりを、さらに続けていくことへと向かっている。

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