ワールドカップでまた素晴らしいゴールを決めたサイバリに対し、オランダの視聴者は不満から同じ言葉を口にしている。

イスマエル・サイバリがワールドカップで再び存在感を示した。PSVからバイエルン・ミュンヘンへ移籍したMFはスコットランド戦で開始1分余りでモロッコに先制点。そのゴールは圧巻だった。SNSではPSVファンから称賛と悔しさの声が上がっている。

ボストン・スタジアムで行われた試合開始早々の71秒、サイバリは右サイドでブラヒム・ディアスのパスを受け、難しい角度から左足で豪快にネットを揺らし、スコットランドのGKアンガス・ガンに止められない一撃を放った。 開始71秒、右サイドでブラヒム・ディアスからパスを受けたサイバリは、難しい角度から右足を振り抜いた。ボールはファーサイドのネットに突き刺さり、GKアンガス・ガンは動けなかった。

サイバリは先週のブラジル戦でも代表初得点を挙げており、短期間で2ゴール目をマークした。

この活躍に、Xのオランダ視聴者は大反響。しかし注目すべきは、ゴールの話題よりPSVがバイエルンに売却した移籍金への不満が多数を占めたこと。報道では移籍金は5500万ユーロ。

「アーニー（スチュワート）はなぜ今すぐサイバリを安く売ったのか。恥ずべきだ。ライプツィヒは同レベルの選手に1億ユーロを請求している」（PSVサポーター）。 別のファンは「サイバリが素晴らしい選手はとっくに知っていた。今や世界中が認めた」と投稿した。

「W杯後に7500万で売れたはずだ。PSVの対応は愚かだった」と指摘する声も。別のユーザーは「サイバリの移籍に、早すぎる承諾だった」と短くまとめた。