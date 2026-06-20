ワールドカップでの痛恨の敗退後、トルコ代表はヴィンチェンツォ・モンテッラ監督に対し明確な見解を示した。

ワールドカップで敗退したトルコ代表が国民に謝罪した。パラグアイに0-1で敗れ、モンテッラ監督率いるチームの夢は終わった。

パラグアイ戦は、初戦のオーストラリア戦（0-2敗北）の再現だった。相手は低ブロックで守りを固め、アルダ・ギュレルやケナン・イルディズの創造性も突破口を開けなかった。

「うまくいかなかった。我々は失敗した」と期待されたギュラーは落胆した。彼は「代表でのキャリアを通じて、この大会を忘れられるよう努力する。とても悲しく、恥ずかしい。サポーター全員に謝罪したい。次こそ改善できるよう最善を尽くす」と語った。

トルコ国内ではモンテッラ監督への批判が相次いだが、代表チームは批判を受け入れない。DFメリフ・デミラルは「誰かのせいにするのは無意味だ。皆で責任を負う」と話し、「国民の皆さんに心からお詫びする」と謝罪した。

ハカン・チャルハノグルも「シュートは打ったがネットを揺らせなかった。不運だった。相手は1度のチャンスを生かした。全員にとって良い学びになった。ここまで来られたことを誇りに思い、次の大会へ進もう」と語った。

ケレム・アクチュルコグルは、モンテッラ監督を含むチーム全員の努力を称えたいと語った。 「24年ぶりのW杯出場を果たしたのは私たちであり、監督もその功労者だ。期待に応えられず申し訳ない。批判は当然だ。首位通過すべきだった。それでもチームメイトの献身的なプレーには誇りを感じる」

GKウグルカン・チャキルも「国を誇りに思わせたかったが、叶わなかった。期待に応えられず申し訳ない。試合については何も言えない。チームメイトは勝ちたがり、全力で戦った」と語った。