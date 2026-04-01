ワールドカップでの惨敗を受け、イタリアサッカー連盟がインザーギ起用について方針を固める

イタリアサッカー連盟のガブリエル・ガルヴィーニャ会長は、アル・ヒラルFCの監督を務めるイタリア人指揮官シメオネ・インザーギ氏と、今後イタリア代表の監督職を正式に引き継ぐことについて交渉中であることを明らかにした。

イタリア代表は、2026年ワールドカップ欧州プレーオフ決勝で、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表と延長戦を含めて1-1で引き分けた後、PK戦（4-1）で敗れ、大きな衝撃を受けた。

この敗北により、アズーリは2018年、2022年に続き3大会連続でワールドカップ出場を逃すこととなり、この痛ましい失敗はジェンナーロ・ガットゥーゾ監督の将来を大きく危うくしている。

ガルビニアはサウジアラビア紙「アル・ヤウム」へのコメントで、「イタリア代表とシメオネ・インザーギとの交渉に関する報道はすべて虚偽であり、この件に関して流れている噂は完全に事実無根だ」と断言した。

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現在、サウジアラビア代表の監督就任候補の一人としてシメオネ・インザーギの名前が挙がっている。これは、代表監督を務めるフランス人のエルヴェ・レナールの去就が不透明な状況下でのことだ。

アル・ヒラルは、ロシェン・プロリーグ第27節の一戦として、キングダム・アリーナで行われるタアウーンとの対戦に備えている。