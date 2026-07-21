スペインの名門バルセロナは、今後数時間から数日のうちに、スペイン代表DFエメリク・ラポルテの代理人と接触する準備を進めている。先の優勝を果たしたワールドカップでスペイン代表として傑出したパフォーマンスを見せた同選手を、カタルーニャのクラブに獲得するための本格的な動きだ。

カタルーニャ紙「スポルト」が明らかにしたところによると、バルセロナのフロントはラポルテの代理人と直接的な連絡ルートを開き、選手の将来的なプランを明確に把握する意向だという。同紙は、クラブが32歳のこのDFに強い関心を寄せていると伝えており、その理由として左利きであること、経験と比較的な若さを兼ね備えていること、さらに経済的に手頃な価格である点を挙げている。

同紙は、バルセロナのスポーツディレクターであるデコがアメリカ合衆国に滞在していた際にすでに初期段階の話し合いが行われており、世界大会終了後に協議を再開することで合意していたと指摘した。それが今後数時間のうちに実現しようとしている。

デコはスペイン代表の試合をいくつかスタンドから直接観戦し、ラポルテの見せたレベルに強い感銘を受けた。とりわけ、大会で最も屈強なセンターバックのコンビの一角を形成したチームメイトのパウ・クバルシとの見事な連係が高く評価された。両者の守備の堅さは「ラ・ロハ」の優勝に決定的な役割を果たした。

カタルーニャのクラブは、ラポルテが今後複数の素晴らしいシーズンを提供できると考えており、特にその豊富な経験、リーダーシップ、そして後方からのボール配球における卓越した能力を高く評価している。これらはバルセロナのプレースタイルに理想的な資質だとされる。

この移籍を経済面でより魅力的にしているのは、ラポルテと所属クラブのアスレティック・ビルバオとの契約における違約金の額が1500万ユーロを下回るという点だ。これは選手のレベルや国際的な経験と比較して極めて妥当な金額と見なされている。

「カンプ・ノウ」の廊下では、ベテランのバスク人DFイニゴ・マルティネスとの契約が収めた大きな成功を、今なお誰もが記憶している。彼の加入は当初こそいくらかの疑念を呼んだが、その堅実なパフォーマンスと守備陣への質的な貢献によって主力選手へと変貌を遂げた。この経験はラポルテとの同様の移籍にとって好材料となる。

ただし、バルセロナのフロントは慎重かつ着実に事を進めることを好んでおり、今後数日のうちに選手の代理人と入念な交渉を行う計画だ。その上で、この移籍を推し進める価値があるのか、それとも単なる初期的な打診にとどまるのかをデコが判断することになる。

現時点では、エメリク・ラポルテの名は、来季のバルセロナ守備陣強化に向けた有力候補リストに強くその名を連ねており、今後予定される交渉の進展が待たれる。