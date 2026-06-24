レアル・マドリードに加入したスペイン人選手マルク・コクーリヤが、2026年W杯後に元チームメイトにサンティアゴ・ベルナベウへ合流するよう呼びかけ、移籍市場が沸いた。

クコリーナは27歳。ジョゼ・モウリーニョ監督の要請でチェルシーから5180万ポンドの移籍金で6年契約を結んだ。

移籍決定後、スペイン人SBはチェルシー時代のチームメートでアルゼンチン代表MFエンツォ・フェルナンデスと「白い城」で再会したいと明かした。

英紙『ザ・サン』のインタビューで彼は「エンツォは素晴らしい選手で友人だ。私の移籍を喜んでくれた。彼にも続いてほしい。もし実現すればとても嬉しい」と語った。

「私たちはチェルシーで一緒に楽しい時間を過ごした。同じ夏に二人ともレアル・マドリードと契約する機会が巡ってくるのは特別だ。彼にも幸運が訪れ、レアル・マドリードの選手になってほしい」と続けた。

この発言は、前監督リアム・ロシニョールに2試合ベンチ外とされるなど波乱のシーズンを過ごしたフェルナンデスの去就にさらに疑問を投げかけるものとなった。

この措置は、同選手がメディアに「マドリードは本当に好きだ。ブエノスアイレスに似ている」と語り、移住の可能性を問われて「もちろん」と即答したことを受けて取られた。

チャンピオンズリーグの試合後にも「来季残留するかは分からない。ワールドカップ後に何が起こるか様子を見よう」と語り、去就への疑念を強めた。

レアル・マドリードの強い興味と本人の発言を受け、チェルシーのフロントは波乱の夏になりそうだ。一方、マドリードのコクーリャは、親友が「白い夢」を叶える日を楽しみに待っている。