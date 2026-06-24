ワールドカップでのプロポーズの後、アル・ダイーがヤマルにアル・ヒラル移籍を要請。

サウジアラビアのレジェンド、タラブ・モハメド・アル・ダエイは、バルセロナのスペイン人スター、ラミン・ヤマルに、今後数年間アル・ヒラルでプレーするよう勧めた。

ヤマルは先週日曜日、アトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムで行われたグループリーグ第2戦でW杯初得点を挙げ、スペインのサウジアラビア戦4-0勝利を導いた。

得点を決めた後、彼はひざまずいて礼拝のしぐさで喜びを表した。この姿に感銘を受けたアル＝ダエイは、それが世界への最も偉大なメッセージだと語った。

アル＝ダエイはXで「君がサウジアラビア代表に得点を挙げたのは残念だったが、神へのひざまずきは世界への素晴らしいメッセージだった」と投稿した。

「信仰と感謝と謙虚さを示した姿に、最大の敬意と称賛を送ります。ありがとう、世界のスターよ」と続けた。

あなたは明確なメッセージを送ってくれました。すなわち、私たちの正しい信仰は、愛と寛容、そして神の恵みへの感謝に満ちた宗教であるということです。ゴールを決めた後のあなたの礼拝は、信仰と謙虚さを映し出す美しい瞬間でした」と続けた。

さらに「どれだけ有名になっても、サッカーはピッチ上の競争に過ぎません。しかし、真に人々を結ぶのは価値観と道徳です。ラミン、あなたの成功を祈っています。未来は明るいでしょう。あなたのメッセージは世界中に届きました」と結んだ。

最後にこう締めくくった。「いつかサウジアラビアリーグ、アジア王者で最大クラブのアル・ヒラルで君のプレーを見たい。ありがとう、スターよ。私にとって君は世界最高だ。バルセロナファンとして、今後も君の魔法のようなプレーを楽しみにしている」。