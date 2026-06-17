ワールドカップでのクリスティアーノ・ロナウドの失態を受け、デルクセンが呼びかけを行う

ヨハン・デルクセンは、コンゴとの1－1の引き分けに終わったポルトガル代表戦で、クリスティアーノ・ロナウドに厳しい批判を浴びせた。番組『Vandaag Inside Oranje』では、41歳のFWはそろそろベンチに下がるべきだと主張した。

「ポルトガルは10人で戦っていた。ロナウドの素晴らしいプレーは一つも見なかった。それでも監督は彼を交代させない」と語り、試合終了までピッチに残したマルティネス監督を批判した。

「他の選手も言わなきゃいけない。勝ちたいし、お金も稼ぎたい。あいつは役立たずだと」と続けた。

同僚のレネ・ファン・デル・ハイプは「本当は彼自身が決断してくれることを願っている」と語った。「もう4、5年も願っている。彼自身が『41歳になり、全盛期は過ぎた』と言ってくれることを。素晴らしいキャリアを築いたのは確かだ」

話題はポルトガルのもう一人のスター、ブルーノ・フェルナンデスに移る。「彼は大物だ。なぜ若い選手たちに『ロナウドはもう無理だ』と言わないのか」

ファン・デル・ハイプも同意する。「今はコンゴ相手だからいいが、次はフランスだ。ロナウドにも守備を要求される。自陣10メートル地点に立ち、ゴールまで60メートル走らねばならない。もう無理だ」。

デルクセンはすでにポルトガルを優勝候補から外している。「ロナウドがいても無理だ。あの監督も腰抜けだ。集中できていない選手なら交代させるべきだろう？」