ワールドカップが「恐怖の」ヴィニシウスを復活させた。レアル・マドリードは遠くから見守る。

ブラジル代表ヴィニシウス・ジュニオールは、2026年W杯で輝きを取り戻した。身体も技術も絶好調で、チームを牽引する姿はバロンドールに近づいた頃を思わせる。

スペイン紙『マルカ』は、ヴィニシウスがレアル・マドリード時代の過去2シーズンとは別人のように速さと自信、決定力を示し、カルロ・アンチェロッティ監督率いるチームで最も光ったと伝えた。

特にハイチ戦では1得点を誘発し、2点目をアシストした後、自身でも3点目を決め、3ゴールに直接関与した。

同紙は「最高のコンディションで大会に臨んだ」と指摘。本人もし「身体的にも技術的にも精神的にもベストだ」と語る。

同紙は、ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティの指導が、彼が本来の力を取り戻すのに大きく貢献したと分析する。アンチェロッティは、レアル・マドリード時代に彼に欠けていた自由と自信を与えた。

負傷でラフィーニャが欠場したこともあって、ヴィニシウスはブラジル代表攻撃の要に成長。チャンスメイクと得点で「セレソン」の軸となっている。

さらに、彼は左ウイングではなく攻撃的MFとして起用されたが、それでも得点を挙げて適応力を示した。

数字もその影響力を示している。2022年と2026年の2大会でブラジルの12得点中9得点に直接関与し、これはブラジル人選手として初出場の2大会での最多記録だ。

同紙はさらに、今大会2得点を挙げ2度のマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたことで、ゴールデンブーツ賞争いにも名乗りを上げたとしている。

なお、契約更新交渉は大会後に持ち越されているが、レアル・マドリードは彼の活躍を注視。大舞台での好パフォーマンスがクラブ内での立場をさらに強め、将来の価値を高めていると指摘した。

同紙は最後に、多くの人がその輝きを失ったと考えていたこの選手が、信頼と自由を与えられれば世界最高レベルであることを再証明したと強調した。

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