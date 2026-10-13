動画配信サービス「Netflix」は、2030年ワールドカップをスペインおよびアンドラで独占放送する音声・映像権を獲得したと発表した。ライブスポーツ配信市場での存在感を一層高める新たな一歩であり、ワールドカップ初開催から100周年を記念する今大会の全試合を網羅する。

同大会は開催国であるスペイン、モロッコ、ポルトガルの共催で行われる。同サービスが発表した放送内容には、104試合すべての完全ライブ配信に加え、各試合前・試合中・試合後のスペイン流の総合的なコンテンツ制作、さらに大会の主な出来事や重要な場面を伝える日々のハイライト番組の提供が含まれる。

Netflixのコンテンツ責任者ベラ・バハリア氏は、ワールドカップが持つ大衆的・文化的な重要性を強調し、「ワールドカップほど人々を一つにするイベントは、そうそうありません」と語った。

さらに過去大会の経験を振り返り、この大会が映し出す情熱と誇り、そして開催国の文化の一部となり、世代を超えて記憶に残り続ける数々の物語について言及した。

一方、国際サッカー連盟(FIFA)のマティアス・グラフストロム事務局長はこのパートナーシップを称賛し、2030年大会は特別なものになると強調。両者はサッカーをファンにより近づけ、可能な限り多くのサポーターに競技の興奮を味わってもらうという目標を共有していると述べた。

大会を幅広い層に届けるため、契約には1日1試合の無料放送が盛り込まれている。加えて、スペイン代表の全試合、準決勝2試合、決勝を含む一部の試合が無料の全国ネットテレビ局を通じて視聴可能となり、ファンは同サービスの有料契約なしに大会の主要な場面を追うことができる。

NetflixとFIFAのパートナーシップは男子ワールドカップにとどまらず、発表されている開催計画に基づき、それぞれブラジルとアメリカで行われる予定の2027年および2031年の女子ワールドカップ2大会の放送権にも及ぶ。