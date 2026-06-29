ワールドカップからのベリンガムのメッセージが、モウリーニョの計算を狂わせる

イングランド代表のジョード・ベリンガムは、2026年W杯での活躍でレアル・マドリード新監督ジョゼ・モウリーニョの目に留まった。

イングランド代表MFはプレーだけでなく、ピッチ上で戦術のメッセージを示した。2ゴール、3試合で2度のMOM、ハリー・ケインと並ぶリーダーシップ。レアルは彼を縛っていたのか？

イングランド代表ではトーマス・トゥヘル監督の下、今季最高のパフォーマンスを発揮している。その要因は「スペース」だ。高い位置でのプレー、大きな自由度、ペナルティエリアへの連続した侵入。このシンプルな方程式が、サンティアゴ・ベルナベウで失われた彼の輝きを完全に取り戻させた。

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、本人もパナマ戦後にミックスゾーンでこれを認め、中盤での新ポジションがW杯での活躍の鍵だと語った。

こうした示唆は「ザ・スペシャル・ワン」の耳にも届いている。モウリーニョは、ベリンガムがシステムの一員ではなく、プロジェクトの中核でなければならないと理解している。

大会はモウリーニョにとっての実験場でもあり、2年間タイトルから遠ざかるチーム再建へ必要な選手成長を見極める場となっている。