ワリード・ビン・タラールの助力により、アル・ヒラルがアル・ナスルを追随し、サウジ・リーグの優勝を勝ち取った

アル・ヒラルは、今シーズンのサウジ・ロシェン・リーグ優勝を巡る激しい争いの中、隣であり宿敵でもあるアル・ナスルに倣うことを決定した。これは、アル・フールードとの対戦を数時間後に控えてのことである。

アル・ヒラルは明日水曜日、キングダム・アリーナにてアル・クロードを迎え、ロシェン・リーグ第29節の前倒し試合を行う。

アル・ヒラルは公式サイトを通じて声明を発表し、特にロシェン・リーグにおけるチームの戦いの行方を左右する重要な一戦であることから、ファンの来場を促すため、試合のチケット価格を50％引き下げると発表した。

「ザ・リーダー」は声明の中で、アル・ヒラルのゴールドメンバーであるアル・ワリード・ビン・タラール王子が、マシー、ゴールド、シルバーのカテゴリーを除く試合チケット代金の半額を負担したことを明らかにし、その善意に対して感謝の意を表した。

この措置は、ライバルであり伝統的な宿敵であるアル・ナスルが、ファンの来場を促すため、先にロシェン・リーグの試合チケット価格を引き下げることを決定したことを受けて、ヒラルが取ったものである。

ヒラルは現在、サウジ・リーグの順位表で65ポイントを獲得し2位につけており、首位アル・ナスルとは5ポイント差、3位のアール・アハリとは得失点差で上回っている。