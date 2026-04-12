ワリード・アル・ファラージがアル・アハリとエジプト・ユニオンの危機に鋭い質問を投げかけた。

サウジアラビアのメディア関係者ワリード・アル・ファラージ氏は、アル・アハリとエジプトサッカー協会との紛争についてコメントした。この問題は、アル・アハリ対セラミカ・クレオパトラ戦で主審マフムード・ワファ氏がVAR審判団と交わした会話の録音記録にまつわるものである。

アル・アハリはエジプトリーグ決勝ラウンド第1節でセラミカ・クレオパトラと1-1で引き分けた。試合終了間際にはPK要求がVAR確認の末却下された。

アル・アハリは、審判委員会オスカー・ロイス委員長の「各クラブは手数料を支払えば会話録音を確認できる」という発言を受け、録音の聴取を要求した。

聴聞会は日曜に予定されていたが、「サッカー連盟から法的に出席が許可された人物が不在」として開催されなかった。

ワリード・アル・ファラージ氏はXでの投稿でこう語った。「アル・アハリはアル・アハリ対セラミカ戦のVAR録音聴取を要求した。協会は同意したが、条件としてサッカー部門責任者と監督の同席を求めた。一方、アル・アハリはクラブ幹部、元審判、音響技術者の同席を希望していた。」

さらに「なぜエジプトサッカー連盟はアル・アハリ代表団の入場を拒否したのか。録音に問題でもあるのか」と疑問を投げかけた。

アル・アハリはサイード・アブドゥルハフィーズ氏ら4人で連盟本部を訪れたが、結局、会議は開かれなかった。

サッカー連盟は、テクニカルエリアへの立ち入りが許可された試合運営スタッフ2名のみの出席を要求していた。

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