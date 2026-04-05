ワヒビ、2026年ワールドカップにおける「アトラスの黒人」の主力4人の顔ぶれを決定

モロッコ代表のモハメド・ワヒビ監督は、来年の6月にアメリカ、メキシコ、カナダで開催される2026年ワールドカップ本大会を控え、エクアドルおよびパラグアイとの直近の2試合における選手たちのパフォーマンスを総合的に評価した上で、アトラス・ブラック（モロッコ代表）の中盤の布陣を固めた。

ワヒビ監督は、前回のアフリカネイションズカップ後に退任したワリード・アル・ラクラキ監督の後任としてモロッコ代表の指揮を執り、若手選手の起用と各ポジションにおける戦術的バランスの確立を柱とする新たな段階を始動させた。

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新監督は、エクアドルとパラグアイとの2つの親善試合で初陣を飾り、ワールドカップの最終メンバーを決定する前に、守備的ミッドフィールダーたちのパフォーマンスを分析することに重点を置いた。

モロッコのウェブサイト「Sport 7」が報じたところによると、ウェヒビ監督はワールドカップで頼りにする中盤の4人組を決定した。

そのメンバーとは、ナイル・アル・アイナウィ、サミール・アル・マラビト、ラビー・ハリマート、そしてスフィアン・アムラバトの4人で、彼らは最終メンバーリストにおいて2人の選手に代わる存在となる。

同情報筋によると、ウェヒビ監督はナイル・アイナウィのレベルに完全に納得しているという。アイナウィは高いフィジカルコンディションとライン間の連携能力により、不動のレギュラーとしての地位を確立した。また、親善試合2試合でバランスの取れたパフォーマンスを見せたムラビットも同様に評価されている。

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また、ハリマートは戦術的な規律正しさによりコーチ陣の信頼を勝ち取った。一方、スフィアン・アムラビットは、国際的な経験とビッグマッチでの中盤を統率する能力により、チームにとって大きな戦力となることが期待されている。

また、ワールドカップでの戦術的選択肢を広げるため、ウェヒビ監督は6番と8番のポジションをカバーする4人の選手を招集する予定だ。アル・アイナウィとアムラバトが守備的ミッドフィールダーの座を争うと見込まれる一方、マラビートとハリマートは中盤の前線での役割においてさらなる選択肢を提供するだろう。

このメンバーの安定は、ワールドカップ・グループ6（モロッコに加え、フランス、日本、カナダが所属）での厳しい戦いに備え、ウェヒビ監督がチーム内で経験と野心のバランスを築こうとしている時期に実現したものだ。

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モロッコ代表は、6月14日にカナダのバンクーバーで日本と対戦し、大会の幕を開ける。その後、6月20日に米国のダラスでフランスと対戦し、6月26日にモントリオールでカナダと対戦してグループステージを締めくくる。