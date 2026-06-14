モロッコ代表のモハメド・ワヒビ監督は、GKヤシン・ブノがブラジル代表FWラフィーニャとの接触で負った肩の怪我について、本日日曜日に詳細な検査を受けることを発表した。

これはグループステージ第1節、メットライフ・スタジアムでのモロッコ対ブラジル戦（1－1の引き分け）で起きた。

35歳の同GKは試合開始早々に左下腿を痛めたが、84分には突進してきたブラジル代表FWと激突し、右腕を押さえながらピッチに倒れ込んだ。

試合後、モロッコのウェヒビ監督は「肩に接触があったが、本人は大丈夫だと言っている。週末の検査で詳細がわかる」と語った。

試合後、ウェヒビ監督は「肩に擦り傷があるだけで、本人は大丈夫だと言った。しかし痛みがあるので検査が必要だ」と語った。

「試合を最後までできたのはプラスだが、現時点ではこれ以上のことは言えない」と続けた。

監督は「明日詳しく検査すればはっきりする。今のところ深刻ではなく、次の試合には間に合うだろう。この大会でも彼はさらに接触プレーに遭うはずだ」と続けた。

モロッコ代表は6月19日にボストンでスコットランド代表と第2戦を戦い、5日後にはアトランタでハイチ代表とグループステージ最終戦を迎える。