ワヒビ：バイエルン・ミュンヘンはサイバリにプレッシャーをかけていない。コンパニは状況を理解している。

モロッコ代表のワヒビ監督は、エースのサイバリが今夏バイエルンへ移籍間近との報道について、「本人は冷静で、代表の義務に集中している」と語った。

モロッコのウェブサイト「アル・バトゥーラ」が伝えた。 ウェヒビ監督は「現時点で決定事項はない」と強調し、関係者が冷静に、圧力なく対応していると語った。

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ディアス監督率いるバイエルンはW杯でレアル・マドリードを破った。

ワヒビ監督は「時期については我々の手にない。移籍もまだ正式に決まっていない」と述べた。 モロッコ人選手がビッグクラブに移籍するのは誇らしいことであり、バイエルンもその一つだ。選手本人も落ち着いており、緊張はない」

さらに彼は次のように付け加えた：「バイエルンが圧力をかけているとは思いません。交渉は順調で、選手もモロッコ代表に集中しています。コンパニ監督も状況を理解しています。

「楽観視しており、安心している。移籍が実現すれば誇りに思う。名門でプレーするモロッコ人選手が増えることが我々の目標だ」と語った。

なお、サイバリは2026年ワールドカップ・グループ3第1節のブラジル戦（1-1）でモロッコの得点を挙げている。

報道によると、彼はすでにPSVとの合意に達し、W杯後に加入するため米国でメディカルチェックを受けたという。