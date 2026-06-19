ワヒビ：「この成果に浮かれることはない。プレミアリーグがスコットランド戦の武器だ」

モロッコ代表のモハメド・ワヒビ監督は、金曜日にマサチューセッツ州フォックスボロで行われるスコットランド戦について、チームが相手の激しいフィジカルに対応できると強調した。

プレミアリーグでプレーする代表選手には、レベルをさらに上げ、スコットランドのフィジカルに負けないようチームを支えることを求めた。これはブラジルとの初戦を1－1で終えた直後の発言だ。

この引き分けでモロッコはFIFA暫定ランキング6位に浮上したが、ウェヒビ監督は第2戦スコットランド戦へ集中を呼びかけた。

ワヒビ監督は試合前会見で「スコットランドのフィジカルはセカンドボールや空中戦で顕著だ。ブラジルも強かったが、私たちはコンパクトさを保ち、ボール周りに多くの選手を配置する。戦略がある」と語った。

「試合を支配し、冷静に、激しい攻防戦に発展させないことが重要だ。緊張しすぎずに、これはサッカーだと肝に銘じたい。プレミアリーグでプレーする選手たちはその面で優れているが、我々も他の面で優位だ」と続けた。

さらに「戦術は明かさないが、準備はできている」と語った。

ブラジル戦に出場した選手6人がプレミアリーグでプレー。イッサ・ディウプ、シャディ・リヤド、ナシール・メズラウィ、シャムス・アル＝ディーン・タルビらが名を連ねる。

負傷でナイフ・アカードが離脱していなければ、さらに多かっただろう。主力CBと左WGアブド・サマド・アル・ザルズーリを欠きながら、初戦を乗り切った。

ワヒビ監督は、このプレミア経験が、ブラジル戦よりフィジカルが激しいスコットランド戦で生きるだろうと語った。ブラジルはグループC初戦でモロッコの中盤に敗れた。

ウェヒビ監督はさらに「多くの点を修正しつつ、指針を示しながら選手たちの創造性を引き出している。ワールドカップ前にやりたかったこともあるが、大会中や後に実施することになる」と語った。

「先発の選択肢はあり、どのポジションにも解決策がある。我々は冷静だ。ナイフとザルズーリがいてもパニックには陥らない」と続けた。

最後に「ブラジル戦は過去のもの。スコットランドは勝ち点3で我々（1点）の上にいる。より良いパフォーマンスを示し、グループ状況を直視して現実的に臨む」と結んだ。