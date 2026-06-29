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Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

翻訳者：

ワヒビ監督はモロッコの通常布陣を起用。クーマン監督はオランダの戦術を変更。

オランダ 対 モロッコ
オランダ
モロッコ
ワールドカップ
ロナルド・クーマン
M. Ouahbi
オランダ
モロッコ
メキシコ

アル・タワフがアトラスの黒豹相手に斬新な戦術を披露

モロッコ代表のモハメド・ワヒビ監督は、2026年ワールドカップ32強戦でオランダと対戦。試合は火曜未明、メキシコ・モンテレイのスタジアムで行われ、モロッコはいつもの布陣で臨んだ。

「アトラスの黒豹」の攻撃陣はイスマイル・サイバリが率い、ビラル・アル・クヌス、イブラヒム・ディアス、エズディン・オナヒがサポートする。

モロッコの先発メンバーは以下の通り。

GK：ヤシン・ブノ

DF：ハキミ、ディウプ、シャディ・リヤド、メズラウィ。

ワールドカップ
オランダ crest
オランダ
NED
モロッコ crest
モロッコ
MAR

MF：ブアディ、ナイル・アル・アイナウィ、オナヒ。

フォワード：ディアス、アル・クヌス、サイバリ。

一方、オランダのロナルド・クーマン監督はグループリーグで採用してきた4-3-3から3-4-3へシステム変更し、3センターバックを採用した。

オランダはモロッコ戦で3-4-3を採用する。グループステージでは4-3-3が基本だった。

オランダの先発メンバーは以下の通り。

GK：フェルブルッヘン。

DF：アキ、ファン・ダイク、ファン・ヘイキ。

中盤：ドムフリス、グラフェベルク、デ・ヨング、ファン・デ・フェン。

フォワード：ヤコブ、サマーフェル、プロビー。

この試合の勝者は、16強で南アフリカを1-0で破ったカナダ代表と対戦する。

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