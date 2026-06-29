ワヒビはコマンに淡々と応じ、モロッコの戦略を二語で要約した。

قبل ساعات قليلة من مواجهة هولندا مساء اليوم الاثنين في دور الـ32 بكأس العالم 2026، اختار محمد وهبي، المدير الفني للمنتخب المغربي، أسهل الإجابات حين سُئل عن خطته التكتيكية، قائلاً ببساطة: "حلّي أمام هولندا؟ إنه ياسين بونو".

لكن وهبي لم يكتفِ بتبسيط الأمور، بل انتقد نظام البطولة الجديد قائلاً: "هل هو النظام الأمثل؟ لست متأكدًا. لم تتمكن اسكتلندا من حساب النتائج، لكن الفرق التي لعبت آخر مباراة تمكنت من ذلك"، مضيفًا بنبرة ساخرة: "لا يوجد نظام مثالي، باستثناء دوري أبطال أوروبا".

وردًا على تصريحات نظيره الهولندي رونالد كومان الذي اعتبر المغرب المرشح الأوفر حظاً، أجاب وهبي بلامبالاة: "لا يهمني. المهم هو ما سيحدث على أرض الملعب"، مشيدًا بالاحترام الذي بات يحظى به المنتخب المغربي كـ"ثمرة سنواتٍ طويلةٍ من العمل".

وفي لحظة فلسفية نادرة، حذر وهبي من صعوبة المواجهة قائلاً: "لن يقتصر الأمر على المهارة أو القوة البدنية أو العقلية فحسب، بل على كل شيء"، قبل أن يتطرق إلى مسألة اللاعبين المغاربة ذوي الجنسية الهولندية مؤكدًا: "إنهم مغاربة أولاً وقبل كل شيء، وسيرغبون بالفوز من أجل المغرب، لا لإلحاق الأذى بهولندا".