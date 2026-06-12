ワヒビが期待を高める：モロッコはワールドカップ優勝を夢見る

モロッコ代表のモハメド・ウェヒビ監督は、「アトラスのライオンズ」がワールドカップに大きな野心を持って臨むと表明。2022年の準決勝進出以来、モロッコへの期待は一変したと語った。

モロッコのウェブサイト「アル・バトゥーラ」が伝えた記者会見で、ウェヒビ監督は「『番狂わせ』と呼ばれるのは好きではない。すべての試合を覚えている。目標は変わらない。違うのは、期待値だ」と語った。

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前回大会の経験を糧に、チームは責任を担い、期待に応えるレベルに引き上げるべきだと語った。

ウェヒビ監督はさらに「もはや私たちは『サプライズ』ではない。今こそピッチで責任を果たす時だ。2022年の経験が力と勇気をくれた。私たちはトップ選手であり、偉大なことを成し遂げられると受け入れるべきだ」と語った。

モロッコ代表の野心は高く、最高レベルで戦えると強調した。

「我々の夢はワールドカップ優勝だ。心を込めてプレーし、全力を尽くせば、何でも可能だ」と語った。

モロッコは米国東部時間の日曜、ブラジルと対戦し、ハイチ・スコットランドと同組のグループCで2026年W杯をスタートする。